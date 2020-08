Estate col virus, quanto è difficile rispettare le regole in Italia (Di domenica 2 agosto 2020) Abbiamo visto migliaia e migliaia di servizi giornalistici dalle spiagge Italiane e abbiamo ben compreso cos'è il distanziamento sociale e come può essere pericoloso l'assembramento. Però, non possiamo fare a meno di pensare che quando siamo a fine luglio-primi di agosto, la voglia di mare, di vacanza, di giocare sulla spiaggia vinca su tutto. La pandemia ha scelto bene, perché l'Italia è un paese circondato per tre parti dal mare e, quindi, trasgredire è facile, è quasi impossibile non farlo. Faremo tutto il possibile per comportarci bene, lo dobbiamo fare per noi, per la nostra salute e per gli altri. Saremmo più tranquilli, ripeto, se l'Italia non fosse circondata per tre parti dal mare. Leggi su iltempo

Diciamoci la verità. Il cinema sotto le stelle ha sempre avuto il suo fascino. Ma chi pensava che in era post-Covid l'unico modo (o quasi), per vedere un film in prima visione fosse proprio quello di ...

il giovedì e sabato dalle 21.30 in piazza Ugo a Bolgheri e il mercoledì e venerdì alle 21.30 al Neibar a Venturina Terme. L'Ape certo non si fermerà con la fine dell'estate, così come i sogni, i ...

