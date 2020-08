Esplosione fabbrica: non ce l’ha fatta uno dei due operai coinvolti. Nel 2018 il fratello era morto in maniera analoga (Di domenica 2 agosto 2020) Non ce l’ha fatta, purtroppo, uno dei due operai rimasti feriti il 31 luglio scorso nell’Esplosione della fabbrica di giochi pirici della periferia di San Severo, nel foggiano. Una nuova morte bianca che assume connotati ancora più drammatici considerando che ha un precedente: nel 2018 era morto il fratello della vittima, in una dinamica analoga. … L'articolo Esplosione fabbrica: non ce l’ha fatta uno dei due operai coinvolti. Nel 2018 il fratello era morto in maniera analoga NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

