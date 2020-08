Esplosione fabbrica giochi pirici nel foggiano,muore operaio (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - SAN SEVERO, FOGGIA,, 02 AGO - È morto uno dei due operai rimasti feriti il 31 luglio scorso nell'Esplosione della fabbrica di giochi pirici che si trova in via Macello Vecchio alla periferia ... Leggi su corrieredellosport

E' figlio titolare della ditta. Nel 2018 era morto il fratello. (ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 02 AGO - È morto uno dei due operai rimasti feriti il 31 luglio scorso nell'esplosione della fabbrica di g ...Era rimasto ferito lo scorso 31 luglio, insieme a un altro collega. Nella stesso luogo, in cui in circostanze simili era morto il fratello, appena due anni fa. Non ce l'ha fatta l'operaio Luciano Del ...