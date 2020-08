Errore disneyano: le firme di Walt Disney e Topolino sugli assegni fiscali a Rhode Island (Di domenica 2 agosto 2020) assegni di rimborso recanti le firme di Walt Disney e Topolino sono stati inviati dalle autorità fiscali di Rhode Island per Errore: ecco per quale motivo. Le autorità fiscali di Rhode Island hanno inviato per Errore degli assegni di rimborso recanti le firme di Walt Disney e Topolino, anziché quelle di Steve Magaziner e Peter Keenan, responsabili del dipartimento. A riportarlo è Variety che cita CNN, secondo il quale l'Errore si sarebbe verificato con 176 assegni, quasi tutti destinati ad aziende varie. I documenti erronei ... Leggi su movieplayer

