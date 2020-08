Ermal Meta smentisce la gravidanza della fidanzata Chiara: nessun bambino in arrivo (Di domenica 2 agosto 2020) Ermal Meta smentisce la gravidanza della sua fidanzata Chiara. La ragazza non è incinta e non c'è nessun bambino in arrivo. La coppia è in vacanza con alcuni amici, tra i quali il cantante salentino Antonio Maggio e il fratello di Ermal Meta, Rinald. Una foto di gruppo ha lasciato ipotizzare un bimbo in arrivo per Ermal Meta e per Chiara. La posa che i due hanno scelto sembrava infatti voler porre l'attenzione sul ventre della donna, come a voler simboleggiare la presenza di un feto. Un fraintendimento presto chiarito dai diretti interessati. Chiara non ... Leggi su optimagazine

lastcalltolou : @fool_for_harold Elisa:fragile Michele Bravi: il diario degli errori Ermal Meta: quella che dice sempre sarai nella… - meta_moro : Scusa Meta, puoi fare più storie con i contenuti che contano e per contenuti che contano intendo Diego il capitano… - pizzacoananas : Ma secondo voi la ragazza l'ha capito di essere praticamente difronte ad ermal Meta o no????? - treracha : NON MIO FRATELLO CHE VEDE ALBERTO ANGELA E DICE “ah ermal meta” - meta_ne_zemer : Buongiorno Ermal e buona domenica ????la memoria non dimentica, io avevo 14 anni quando successe questa terribile tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta Ermal Meta, le foto al mare con la sua “diva”: “Vola piccola mia” Radio Italia Battiti Live, domani la seconda puntata su Telenorba. Lunedì la replica su Italia 1

Sul palco Fedez, Piero Pelù, Nek, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Bugo, Ermal Meta, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Rocco Hunt, Shade, Anna, Mr Rain, Cara Dopo lo strepi ...

La musica riparte dopo il lockdown: da Fedez ad Annalisa, i nuovi album in arrivo

Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla normalità l’ambiente musicale e discografico italiano dopo il lockdown per il Covid-19 e c'è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da fine agosto ...

Sul palco Fedez, Piero Pelù, Nek, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Bugo, Ermal Meta, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Rocco Hunt, Shade, Anna, Mr Rain, Cara Dopo lo strepi ...Il prossimo autunno dovrebbe far tornare alla normalità l’ambiente musicale e discografico italiano dopo il lockdown per il Covid-19 e c'è grande attesa per i nuovi album in uscita, già da fine agosto ...