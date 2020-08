"Erano ubriachi marci". Vergogna contro Elisabetta Canalis e sua figlia, come hanno ridotto la loro bici | Guarda (Di domenica 2 agosto 2020) Una brutta avventura per Elisabetta Canalis, che deve fare i conti con un atto di vandalismo che la ha colpita. Tornata in Italia per trascorrere le vacanze in Sardegna, la storica velina di Striscia la Notizia ha raccontato quello che le è successo: dei ragazzi ubriachi durante la notte hanno scagliato lungo una scogliera la sua bicicletta, quella del marito e anche il seggiolino della figlia, la piccola Skyler Eva. "Quest'anno hanno battuto ogni record perché è la seconda volta che capita", si è sfogata la Canalis in una story su Instagram. La showgirl ha ripreso col cellulare quanto accaduto, mostrando la sua bici scagliata sulla scogliera: "Ad Alghero è pieno di ragazzini che, non potendo andare in ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Erano ubriachi Patenti ritirate ai fidanzatini: erano ubriachi Il Giorno Verbania, ubriachi di pomeriggio importunavano i passanti: multati

Multa a ciascuno di 102 euro per ubriachezza molesta, e daspo urbano. I carabinieri del comando provinciale di Verbania, nel corso di un controllo, nel pomeriggio di venerdì 31 hanno fermato tre uomin ...

Ubriachi al volante e ubriachi a piedi. I controlli dei Carabinieri di Novafeltria

L’attività eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, con diversi posti di controllo, hanno permesso il controllo di 97 veicoli e l’identificazione di oltre 140 persone. Diversi i conduc ...

