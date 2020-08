Era Tullio Tomasino del Grande Fratello 10: a 34 anni irriconoscibile, da brutto anatroccolo a cigno [FOTO] (Di domenica 2 agosto 2020) Nella lunga carrellata di edizioni del ‘Grande Fratello’, la scelta di trovare i concorrenti più curiosi ed interessanti che hanno preso parte allo show in tutti questi anni, è vasta. Forse molti non lo ricorderanno, ma lui è stato uno dei concorrenti più particolari del ‘GF10’. Era il 2009 e Tullio Tomasino, soprannominato Ariso, entra nella Casa più spiata d’Italia come un ragazzo nerd, dai capelli lunghi e dal ciuffo insolito portando grandi occhiali da vista. Quell’aria prevalentemente introversa ha comunque lasciato il segno. Dopo ben nove anni dalla sua partecipazione al ‘Grande Fratello 10’, il 34enne Tullio è quasi ... Leggi su velvetgossip

Tullio_Avoledo : Forse non era la pagina più adatta alla pubblicità di uno yacht. - VedeleAngela : RT @Bgbarby0: @UltimoDecimaMas @QLasharon @DogeViva @_8Debora_ @Danilo90189267 @ilrisolutoreIT @2_maccari @tullio_cicerone @Thelma02559007… - 2_maccari : RT @Bgbarby0: @UltimoDecimaMas @QLasharon @DogeViva @_8Debora_ @Danilo90189267 @ilrisolutoreIT @2_maccari @tullio_cicerone @Thelma02559007… - Bgbarby0 : @UltimoDecimaMas @QLasharon @DogeViva @_8Debora_ @Danilo90189267 @ilrisolutoreIT @2_maccari @tullio_cicerone… - AlexTheMod : @radiosilvana @Marco__Tullio Ha bloccato chiunque gli abbia chiesto se era un medico. Disagiato. -

Ultime Notizie dalla rete : Era Tullio Recco: “E/20-20” parte alla grande con Tullio Solenghi Levante News Recco: “E/20-20” parte alla grande con Tullio Solenghi

Era prevedibile avesse un gran successo e così è stato. Per la prima serata della rassegna “E/20-20 – d’agosto a Recco” con Tullio Solenghi accompagnato dal Maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble ...

"Savona: l’isolamento economico e sociale", alla Sms di Villapiana un convegno sulle criticità della città

Erano presenti Marco Russo, coordinatore e possibile candidato sindaco del laboratorio politico Savona 2021, l’ex vicesindaco Livio Di Tullio, la capogruppo in consiglio comunale del Pd Elisa Di Padov ...

Era prevedibile avesse un gran successo e così è stato. Per la prima serata della rassegna “E/20-20 – d’agosto a Recco” con Tullio Solenghi accompagnato dal Maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble ...Erano presenti Marco Russo, coordinatore e possibile candidato sindaco del laboratorio politico Savona 2021, l’ex vicesindaco Livio Di Tullio, la capogruppo in consiglio comunale del Pd Elisa Di Padov ...