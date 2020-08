Enrico Ruggeri: “Coronavirus sfruttato per tenerci buoni e zitti, libertà a repentaglio” (Di domenica 2 agosto 2020) “Mi sembra evidente che l’emergenza sia stata abbondantemente sfruttata a livello globale da chi ci guida e ci comanda per tenerci buoni e zitti sotto. Durante le settimane di lockdown c’è stata la solita corsa rassicurante a farsi vedere nel gruppo, nel flusso. Nello specifico è stato tutto un #IoRestoACasa, un partecipare a eventi comuni, sempre online, sempre sui social, come sempre impauriti dalla sola ipotesi di non esserci, di perdere consensi, di apparire dissenziente. Anche se mi trovassi in punto di morte per Covid-19 sarei disposto a ripetere quanto sto per dire: a repentaglio c’è l’idea stessa di libertà“. Queste sono le significative ma opinabili dichiarazioni di Enrico Ruggeri, noto cantante italiano, in merito ... Leggi su sportface

eliforri : @SerglocSergio Enrico Ruggeri chi? Mi sfugge... - ferne1908 : RT @SerglocSergio: Questo tizio è lo stesso che si vantava per aver maltrattato un venditore di rose? #Covid, Enrico Ruggeri: «L’emergenz… - Rolfi39 : RT @SerglocSergio: Questo tizio è lo stesso che si vantava per aver maltrattato un venditore di rose? #Covid, Enrico Ruggeri: «L’emergenz… - dileguossi : RT @Emanuela2011: Coronavirus, Enrico Ruggeri: 'Ci hanno messo paura e poi ci hanno offerto la scappatoia per salvarci. Rinunciare alla nos… - paglialunga00 : RT @SerglocSergio: Questo tizio è lo stesso che si vantava per aver maltrattato un venditore di rose? #Covid, Enrico Ruggeri: «L’emergenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri a muso duro: "La scusa del lockdown serve a tenerci... Secolo d'Italia Massimo Ranieri a Musicultura "Stupiremo ancora il pubblico"

È Rai Due è il partner televisivo del festival di Musicultura 2020. Il programma, con la conduzione di Enrico Ruggeri, andrà in onda in seconda serata sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Il colloca ...

Venerdi 31 luglio e sabato 1 agosto Conti pari a Scotti, Guaccero e Ruggeri meglio di Greggio

A cavallo tra la fine di luglio e l’inizio del mese di agosto – venerdì 31 e sabato 1 – una vittoria e mezzo delle repliche di Rai, alle prese con le repliche di Mediaset. Carlo Conti ha preceduto per ...

È Rai Due è il partner televisivo del festival di Musicultura 2020. Il programma, con la conduzione di Enrico Ruggeri, andrà in onda in seconda serata sulla rete diretta da Ludovico Di Meo. Il colloca ...A cavallo tra la fine di luglio e l’inizio del mese di agosto – venerdì 31 e sabato 1 – una vittoria e mezzo delle repliche di Rai, alle prese con le repliche di Mediaset. Carlo Conti ha preceduto per ...