Emergenza idrica nel Sannio, il grido d’allarme di ‘Noi Campani’ (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIn merito alla questione della carenza idrica nei comuni sanniti gestiti dall’Alto Calore Spa, il segretario provinciale di Noi Campani Molly Chiusolo, il presidente provinciale Domenico Parisi e il responsabile Enti Locali Mauro De Ieso hanno rilasciato la seguente dichiarazione: “La situazione è divenuta oramai intollerabile per tanti comuni sanniti, con intere zone sprovviste dell’acqua da settimane. Abbiamo chiesto al presidente dell’Alto Calore Spa, Michelangelo Ciarcia, un incontro urgente per comprenderne i motivi e per verificare se ci siano possibilità di alleviare un grave disagio per la collettività. L’acqua è un bene primario, non è possibile che manchi dai rubinetti per giorni interni senza che si individuino soluzioni alternative. Capiamo le difficoltà ... Leggi su anteprima24

lanuovariviera : Emergenza idrica, consumi eccessivi a Monteprandone. L'appello di Loggi: 'Rispettiamo le regole' - telecitynews24 : ??EMERGENZA IDRICA A CASSINELLE PER PROBLEMI ALL'ACQUEDOTTO?? L'appello del sindaco Roberto Gallo ai cittadini.??… - StampaAlessandr : Emergenza idrica da un paio di giorni a Cassinelle nell’Ovadese - MasputPutzu : Emergenza idrica da un paio di giorni a Cassinelle nell’Ovadese #ovadese #emergenza - ottopagine : Emergenza idrica, Maraia: 'Si passi dagli annunci ai fatti' #ArianoIrpino -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza idrica Emergenza idrica in Irpinia, la lista dei comuni senza acqua aggiornata al 2 agosto 2020 AvellinoToday Stop al caldo: codice arancione in Lombardia e giallo in Toscana: arrivano i temporali

Stop al caldo al Nord e al centro. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 agosto 2020, sono in arrivo temporali forti sulla Lombardia e il Centro Funzionale monitoraggio rischi naturali della Region ...

MALTEMPO. CONFERMATA ALLERTA ARANCIONE A MILANO E LOMBARDIA, ATTIVO COC

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2020 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato l’avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gi ...

Stop al caldo al Nord e al centro. Nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 2 agosto 2020, sono in arrivo temporali forti sulla Lombardia e il Centro Funzionale monitoraggio rischi naturali della Region ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2020 – Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato l’avviso di criticità arancione (moderata) per temporali forti e gi ...