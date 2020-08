Elisa Isoardi: la paura per il tumore e l’appello ad Antonella Clerici (Di domenica 2 agosto 2020) Elisa Isoardi, dopo aver concluso definitivamente La Prova del Cuoco, si racconta in un’intervista al settimanale Nuovo. La conduttrice parla della grande paura vissuta per il tumore alle corde vocali che ha scoperto anni fa. Un’avventura fortunatamente archiviata, che non ha intaccato la sua carriera televisiva. Isoardi, parlando dei nuovi appuntamenti televisivi che l’attendono, ha lanciato anche un appello alla collega Antonella Clerici, archiviando con classe la chiusura de La Prova del Cuoco. Elisa Isoardi: il ricordo del tumore La conduttrice racconta del periodo, fortunatamente superato senza ripercussioni, in cui ha dovuto vedersela con un polipo alla corda vocale destra. Dopo ... Leggi su thesocialpost

PulitiElena : RT @fanpage: Elisa Isoardi: “Auguro ad Antonella Clerici il massimo, spero mi inviti nel suo programma” - fanpage : Elisa Isoardi: “Auguro ad Antonella Clerici il massimo, spero mi inviti nel suo programma” - tempoweb : 'Quanta paura' Il dramma di #Elisa Isoardi: racconta tutto sul tumore - infoitcultura : Elisa Isoardi lancia un messaggio ad Antonella Clerici: 'Spero che mi inviti nei suoi programmi' - infoitcultura : Elisa Isoardi | Appello disperato alla Clerici | Parole commosse FOTO -