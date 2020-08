Due navi della Costa Crociere in isolamento al porto di Civitavecchia: tre positivi (Di domenica 2 agosto 2020) Due navi della Costa Crociere, la Deliziosa e la Favolosa, sono ferme in isolamento al porto di Civitavecchia per tre membri dell’equipaggio positivi al coronavirus. Nello specifico, la nave Deliziosa della Costa Crociere, con un gruppo di 28 persone dell’equipaggio dalle Filippine, due delle quali risultate positive sono ora allo Spallanzani. La Costa Favolosa con un caso positivo tra l’equipaggio, sempre dalle Filippine. Costa Crociere: sono in buone condizioni La compagnia, a tal proposito, in una nota spiega che, «allo stato attuale, due di loro – facenti parte dell’equipaggio di ... Leggi su secoloditalia

