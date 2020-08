Dove passeranno le ferie i politici? Per molti sarà un'estate italiana (Di domenica 2 agosto 2020) È tempo di ferie anche per i politici e per molti sarà un’estate italiana. Il Corriere della sera ha contattato alcuni di loro per sapere come trascorreranno la pausa, lontano da Roma. Ha scelto la Puglia il premier Giuseppe Conte, che dopo aver trascorso un week end sul Gargano con la compagna Olivia Paladino, torna nuovamente nella sua regione per visitare San Giovanni Rotondo, Dove si trova la sua famiglia. Anche Di Maio parte con fidanzata al seguito: andrà in Sardegna, terra della compagna Virginia Saba.Preferisce le Dolomiti Nicola Zingaretti, che trascorrerà poi un week end a Fregene, prima del tour tra le Feste de l’Unità per la campagna elettorale. Non solo Papeete per Matteo Salvini: il leader ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Dove passeranno le ferie i politici? Per molti sarà un'estate italiana - GiancarloDeRisi : @Gianmar26145917 Deve dimenticare i vari 'ius' come il latte della madre. I buonisti alla Delrio sono il peggio del… - myprettychild : Poi ci sono quelli che arrivano nel posto dove passeranno le loro vacanze,pubblicano subito la prima foto e scrivon… - Alvinsupersta11 : @cmdotcom @gia_pad Ma dove esattamente fa paura?Due squadre ferme da 5 mesi si sono annullate a vicenda.Passeranno… - raplineculture : @jhope420 praticamente dobbiamo votare 6 persone su 16 e quelli più votati passeranno alla fase 2, dove ci devono e… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove passeranno Estate 2020, dove passeranno le vacanze gli italiani al tempo del Coronavirus Il Corriere della Città Gori a Formentera, Sala in Liguria e Salvini tra Romagna e Toscana: dove vanno i politici in vacanza

Da una parte l’appello bipartisan di quasi tutti i leader politici a fare le vacanze in Italia, per sostenere l’economia e le imprese di un Paese colpito al cuore dalla pandemia. Dall’altra, una foto ...

Da una parte l’appello bipartisan di quasi tutti i leader politici a fare le vacanze in Italia, per sostenere l’economia e le imprese di un Paese colpito al cuore dalla pandemia. Dall’altra, una foto ...