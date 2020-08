Dopo “negazionismo” e “ottimismo”, le “supposte di realismo” di Lopalco: «Contagi legati al rispetto delle regole» (Di domenica 2 agosto 2020) Pier Luigi Lopalco non la prende affatto alla lontana e, con la proverbiale schiettezza che lo contraddistingue, va dritto al punto, pubblicando un lungo messaggio su Facebook. Dopo «tante iniezioni di ottimismo», dice, «credo sia doveroso una bella dose di richiamo di sano realismo». «Supposte di realismo», le chiama, accompagnando il post con una inequivocabile foto di supposta, appunto. Quello cui fa riferimento sono le diverse narrazioni sulla situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus: tra queste, quelle che di chi ha provato a negare l’esistenza di una situazione epidemiologica davvero delicata in tutto il mondo, e, in particolare, in Italia. Il post L’epidemiologo esordisce nel post mettendo a confronto tre Paesi europei, vicini di casa dell’Italia e che hanno ... Leggi su open.online

