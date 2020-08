Dopo il caldo da bollino rosso, il maltempo da allerta arancione: tutte le regioni coinvolte negli imminenti temporali (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo le giornate da bollino rosso in diverse parti d’Italia, arriva l’allerta maltempo. Nelle prossime ore dovrebbe giungere un forte peggioramento delle condizioni meteorologiche che dovrebbe portare su tutte le regioni settentrionali intense precipitazioni a carattere temporalesco. Da domani temporali e rovesci dovrebbero estendersi parte del centro peninsulare. Per questo motivo il Dipartimento della Protezione … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

SergioBettoni : RT @ricgazza: Quelli che: 'sai, io non faccio sport perché dopo non ho voglia/non trovo il tempo/ ho caldo/ sono stanco Come se noialtri ne… - namshan5 : @markorusso69 D'estate? Col caldo e le varie sagre? Dopo settembre, col freschetto un paio di selfi li fa - luisaMononoke : RT @squopellediluna: Voi non sapete quante volte a marito è stato proposto di assumere,tramite agenzie rumene, operai edili, paghe orarie i… - RobiLux17 : RT @squopellediluna: Voi non sapete quante volte a marito è stato proposto di assumere,tramite agenzie rumene, operai edili, paghe orarie i… - CanettiQueen : RT @squopellediluna: Voi non sapete quante volte a marito è stato proposto di assumere,tramite agenzie rumene, operai edili, paghe orarie i… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo caldo Dopo caldo i temporali, lunedì allerta arancione in E-R Agenzia ANSA Pioggia in arrivo, il codice è giallo

Dopo il grande caldo di questi giorni, tempo in peggioramento anche in Toscana dove la protezione civile ha pure emesso un codice giallo per pioggia e temporali, dalle 4 alle 20 del 3 agosto. Ad esser ...

Trieste, il caldo manda in tilt la cabina elettrica, blackout nel rione di San Giovanni

Disagi alla fornitura dell’energia elettrica che si sono registrati ieri sera, sabato 1 agosto, a macchia di leopardo, in città, e in particolare nel rione di San Giovanni TRIESTE La cabina coinvolta ...

Dopo il grande caldo di questi giorni, tempo in peggioramento anche in Toscana dove la protezione civile ha pure emesso un codice giallo per pioggia e temporali, dalle 4 alle 20 del 3 agosto. Ad esser ...Disagi alla fornitura dell’energia elettrica che si sono registrati ieri sera, sabato 1 agosto, a macchia di leopardo, in città, e in particolare nel rione di San Giovanni TRIESTE La cabina coinvolta ...