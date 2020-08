Donna si dà fuoco, passanti la filmano. Smarrito il senso del sacro (Di domenica 2 agosto 2020) Siamo ridotti come? Siamo diventati come? La vita è una storia di Instagram ? Pensarlo è facile se ti spacciano influencer come modelli, se ti misurano in follower, se per quarant'anni i più celebrati ... Leggi su quotidiano

