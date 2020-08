Donna si cosparge di liquido infiammabile e si da fuoco: morta (Di domenica 2 agosto 2020) Siamo ad Ombriano, alle porte di Crema: una Donna, sola in un campo, davanti un ristorante, si cosparge con un liquido e si dà fuoco. Un uomo, di passaggio in auto con la moglie, vede tutto: inchioda, scende di corsa e prova a spegnere le fiamme con la prima cosa che trova, un asciugamano da palestra. E’ l’unico a cercare di fare qualcosa: mentre la Donna brucia, altri dal parcheggio riprendono la scena con il telefonino. Sconvolto dalla tragedia e dall’indifferenza dei presenti, il soccorritore scrive al sindaco di Crema, Stefania Bonaldi che pubblica il racconto “agghiacciante” e si chiede “cosa siamo diventati?”. “Una Donna poco fa, al campo del Mezzo si è data fuoco – spiega l’uomo – ... Leggi su caffeinamagazine

