Donna dispersa nel sud della Sardegna: equipaggio dell’Aeronautica Militare in azione per il recupero (Di domenica 2 agosto 2020) Nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, un equipaggio dell’80° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) del 15° Stormo, in prontezza d’allarme nazionale, è decollato dall’aeroporto di Decimomannu, a bordo di un elicottero HH-212 per prestare soccorso ad una Donna dispersa in località Castiadas nel sud della Sardegna. L’equipaggio, ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) dell’Italian Air Operation Centre di Poggio Renatico (FE), è decollato in mattinata per raggiungere la zona di intervento. A bordo anche personale specializzato del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Sardegna. Giunti nell’area ... Leggi su meteoweb.eu

Beatrice è il fulcro della poesia come della vita di Dante, perché vita e arte si alimentano nel Poeta, non per estetismo, ma per relazione costitutiva. E senza Beatrice non solo non si darebbe la Vit ...

Nubifragio in Afghanistan, è pesante il bilancio con la morte di quindici bambini e una donna, ma ci sono ancora dispersi Un nubifragio in Afghanistan ha causato la morte di almeno quindici bambini e ...

