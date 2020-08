Donna cade in una roggia e annega sotto gli occhi dei suoi familiari (Di domenica 2 agosto 2020) . Così è morta la 46enne Sara Picotti, madre di 3 figli piccoli Una Donna di 46 anni, Sara Picotti, è annegata ieri nelle acque della roggia Fusia, canale che comincia dal lago d’Iseo e va verso la Bassa Bresciana. La Donna, residente … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

