Donald Trump ha un livido sulla mano “come quello procurato da una flebo” (Di domenica 2 agosto 2020) Donald Trump, una foto scatena il web: quella macchia scura sulla mano del presidente americano crea sospetti Donald Trump è uno degli uomini più potenti e famosi al mondo. Come tutti i presidenti americani, anche lui dalla sua elezione ha visto crescere a livelli massimi la sua notorietà. Amato o criticato, riesce sempre a far … L'articolo Donald Trump ha un livido sulla mano “come quello procurato da una flebo” Curiosauro. Leggi su curiosauro

