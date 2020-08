Distanziamento sui treni, sul Frecciarossa si viaggia al 100%: Trenitalia non rispetta l’ordinanza del ministero della Salute – Le immagini (Di domenica 2 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 agosto)Passeggeri ammassati, costretti a viaggiare con il terrore di essere infettati a causa di posti a sedere occupati, in alcuni casi, al 100% senza rispettare il Distanziamento fisico sui convogli, ripristinato ieri dal governo con ordinanza del ministero della Salute per contenere la pandemia del Coronavirus. Braccio a braccio per quattro o cinque ore. Protetti solo da una mascherina. Cosa è successo Si viaggia con quattro posti su quattro occupati: uno di questi si libera soltanto a Firenze, due ore dopo la partenza dalla stazione Centrale di Milano. Questa la situazione a bordo della carrozza nove, sul Frecciarossa 9311 partito oggi, 2 agosto 2020, alle 9.50 circa dal ... Leggi su open.online

