Distanziamento sui treni si cambia ancora: dietrofront del ministro Speranza, disagi per chi viaggia (Di domenica 2 agosto 2020) Neppure 24 ore di tempo per assimilare le novità che sembravano certezze, dal primo agosto 2020. Dopo poche ore dalla notizia che riguardava la fine del Distanziamento sui treni ad Alta Velocità è arrivata la circolare del ministro Speranza. Un dietrofront: tutto torna come prima perchè al momento, l’Italia non può permettersi che i cittadini viaggino su convogli pieni al massimo della loro capienza. trenitalia e Italo risponderanno a loro modo. Pare che la compagnia Italo abbia già messo in chiaro che questa decisione porterà a delle conseguenze, come quella di annullare alcune corse e quindi, conseguenti disagi per chi viaggia. E visto che siamo al 2 agosto, data cruciale per le ferie, i ... Leggi su ultimenotizieflash

