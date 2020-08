Di Capua: “Fare del Laceno il modello di un nuovo modo di fare turismo” (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBagnoli Irpino (Av) – “È stata una giornata prestigiosa per il nostro paese e per il nostro Laceno. Le nostre montagne si sono vestite di rosa per questa campagna di sensibilizzazione su un tema di grande interesse sociale e sanitario, soprattutto per le donne: la prevenzione del cancro al seno“, così il primo cittadino di Bagnoli Irpino Teresa Di Capua. “L’evento ha rappresentato anche un importante momento di rilancio dello sviluppo territoriale e turistico, un’occasione di valorizzazione del nostro territorio montano. E, con lo sfondo delle seggiovie, è stata data notizia di un punto di svolta eccezionale sul progetto di ammodernamento della nostra stazione sciistica. Il Governatore De Luca ha confermato e ribadito il finanziamento di oltre 12 milioni per la ... Leggi su anteprima24

