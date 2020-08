Demenza giovanile: i fattori di rischio negli adolescenti (Di domenica 2 agosto 2020) La malattia di Alzheimer e la Demenza giovanile sono malattie neurodegenerative progressive. Il disturbo colpisce più comunemente le persone di età pari o superiore ai 60 anni. Ma una nuova ricerca ha rilevato tre fattori di rischio. Possono essere rilevati anche negli anni dell’adolescenza o nei primi 20 anni. La ricerca è stata segnalata durante l’Alzheimer’s Association International Conference … Leggi su periodicodaily

Il centro Alzheimer sarà realizzato a Pescara dal mese di giugno del 2021 nei locali dell'ex scuola di Villa Fabio. Ad annunciarlo è Ivo Petrelli, presidente della commissione comunale Ambiente che di ...

Centro Alzheimer a Pescara, le dichiarazioni di Petrelli

Il Presidente della Commissione Ambiente ha annunciato che dal giugno 2021 sarà localizzato negli spazi dell’ex scuola di Villa Fabio PESCARA – “Pescara avrà il suo Centro Alzheimer, un vero Polo d’ec ...

Il centro Alzheimer sarà realizzato a Pescara dal mese di giugno del 2021 nei locali dell'ex scuola di Villa Fabio. Ad annunciarlo è Ivo Petrelli, presidente della commissione comunale Ambiente che di ...