Decreto agosto: spinta consumi da due miliardi, bonus su pagamenti Pos (Di domenica 2 agosto 2020) bonus Un bonus sugli acquisti, concentrato sui settori che stentano a ripartire. Il governo punta a stanziare con il prossimo Decreto di agosto almeno due miliardi - ma c'è un pressing per portare la ... Leggi su gazzettadalba

fattoquotidiano : “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti… - repubblica : Decreto agosto, spinta da 2 miliardi ai consumi con un bonus per acquisti con pagamenti digitali - Corriere : Nel decreto di agosto spunta il bonus per i pagamenti con il Pos - dieffepi : RT @fattoquotidiano: “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti du… - bianca_caimi : RT @fattoquotidiano: “Un bonus per chi paga col Pos già nel decreto agosto”. Le anticipazioni del testo: valido fino a fine anno, pronti du… -