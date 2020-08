Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni puntate in onda su Canale 5 dal 3 al 7 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) Daydreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni e trame delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto. In onda ormai da quasi un mese, Daydreamer – Le Ali del Sogno, la serie turca con l’idolo delle italiane Can Yaman è diventato un appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5. La serie continuerà per tutta l’estate, e nella settimana che va da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto andranno in onda nuove puntate. A seguire quindi troverete le anticipazioni delle trame degli episodi che andranno in ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer Ali “Daydreamer – Le ali del sogno”, le trame dal 3 al 7 agosto 2020 Tv Sorrisi e Canzoni DayDreamer, anticipazioni turche: Can corre un terribile rischio

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Emre metterà in pericolo l’agenzia pubblicitaria. Verrà alla luce del sole infatti una rete di corruzione messa in atto dal più piccolo dei Divit che influirà neg ...

Daydreamer, anticipazioni: Nihat e Mevkibe sospettano che Sanem sia innamorata di Can

L’amore “segreto” tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) rischierà di venire alla luce nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5. Oltr ...

