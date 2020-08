Daydreamer, anticipazioni: Nihat e Mevkibe sospettano che Sanem sia innamorata di Can (Di domenica 2 agosto 2020) Sanem e Can - Daydreamer L’amore “segreto” tra Can (Can Yaman) e Sanem (Demet Ozdemir) rischierà di venire alla luce nelle puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno in onda da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5. Oltre alla perfida Aylin (Sevcan Yasar), che cercherà di trovare un modo per mettere loro i bastoni tra le ruote, i due innamorati attireranno anche i sospetti di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan), i quali crederanno fermamente che la loro secondogenita si sia innamorata del suo capo, motivo per cui vorranno indagare meglio sulla faccenda approfittando delle riprese di un servizio pubblicitario allestite nel loro quartiere. Ecco le ... Leggi su davidemaggio

