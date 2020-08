Dalla Francia, Mbappé contro l’Atalanta ci sarà: 90% di possibilità di recupero (Di domenica 2 agosto 2020) Sembrava un'ipotesi irrealizzabile e invece adesso sembra la più probabile: Kylian Mbappé ci sarà nel match contro l'Atalanta per la Final Eight di Champions League.Dalla Francia sono sicuri con L'Equipe che parla di recupero lampo dell'attaccante del Paris Saint-Germain.Mbappé ci sarà: 90% di possibilitàServiva un miracolo a detta di tutti, protagonisti diretti compresi, e sembra che sia avvenuto. Kylian Mbappé sta tentando il recupero lampo per provare a giocare nella sfida di Champions League contro l'Atalanta del prossimo 12 agosto. In Francia sono convinti che al 90% il centravanti del Psg recupererà dall'infortunio alla caviglia. L'Equipe è così convinta che anche oggi in prima pagina spiega ... Leggi su itasportpress

