Dalla demolizione del ponte Morandi di Genova al nuovo viadotto San Giorgio: due anni di lavoro in un video in timelapse (Di domenica 2 agosto 2020) A quasi due anni dal crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha causato la morte di 43 persone, Genova si prepara all’inaugurazione del nuovo ponte San Giorgio previsa per lunedì 3 agosto (il transito alle auto sarà consentito da martedì 5 agosto) tra le 18.30 e le 20. Alla cerimonia, che sarà aperta con l’inno nazionale e la lettura di tutti i nomi delle vittime alla quale seguiranno tre minuti di silenzio, parteciperanno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte. Mentre sono 450 gli invitati all’evento e a 150 i giornalisti accreditati. L’azienda Rina, che ha seguito i lavori, ha realizzato un video in cui si ricapitolano tutti i principali step che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Dalla demolizione Ponte di Genova, il timelapse dalla demolizione alla ricostruzione Il Messaggero Tav: baita-simbolo No Tav sarà espropriata il 3 agosto

(ANSA) - TORINO, 02 AGO - Sarà formalmente espropriata il 3 agosto la baita della Valle Clarea, la costruzione simbolo del movimento No Tav della Valle di Susa. La baita, assemblata nel 2010 come pres ...

Bretella ferroviaria di collegamento con l'aeroporto di Venezia: «Si faccia chiarezza»

«Sì al collegamento della stazione di Mestre con l'aeroporto Marco Polo. Stop al progetto dettato da Save». L'onorevole del Partito Democratico Nicola Pellicani porta in parlamento la questione del "c ...

