Da Messi a Griezmann: tutti i big della Liga nel mirino dei club di Serie A (Di domenica 2 agosto 2020) La Serie A accende i riflettori sulla Liga in vista del prossimo calciomercato. Sono tanti i calciatori del campionato spagnolo a essere finiti nel mirino di alcuni dei più importanti club italiani. Dall'illusione Lionel Messi per l'Inter al duello tra Milan e Napoli per Luka Jovic del Real Madrid. Lionel Messi Lionel Messi rappresenta il sogno e l'illusione dell'Inter. La società smentisce il presunto interesse verso la stella del Barcellona, ma chi non lo vorrebbe in squadra. La scadenza del... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Messi Griezmann Da Messi a Griezmann: tutti i big della Liga nel mirino dei club di Serie A 90min Probabili formazioni Barcellona-Napoli: ritorno ottavi Champions League 2019/2020

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli, match del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. Si gioca alle 21:00 di sabato 8 agosto nella cornice del Camp Nou. Dopo l’1-1 del ...

Gli attaccanti francesi del Barcelona Ousmane Dembélé e Antoine Griezmann, rientrati da un infortunio, hanno partecipato oggi a una parte dell'allenamento collettivo insieme al loro connazionale Cléme ...

