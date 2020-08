Da Dini alla riforma Fornero: vent’anni di attacchi al sistema previdenziale italiano (Di domenica 2 agosto 2020) Roma, 2 ago – Una comprensione del sistema previdenziale italiano non può prescindere dalla conoscenza del quadro demografico della nazione. Il tasso di natalità italiano, pari a 9,2 nascite ogni 1.000 persone, è al 183mo posto su 195 Stati del mondo. Il tasso di fertilità italiano, pari a 1,38 figli per donna, è al 174mo posto su 195 Stati del mondo ed è inferiore a quello medio dell’Unione Europea (pari a 1,59 figli per donna). Per l’aspettativa di vita, invece, l’Italia è al sesto posto su 195 Stati del mondo (82,7 anni in media, 80,5 per gli uomini e 84,8 per le donne). L’aspettativa di vita è peraltro destinata a salire vertiginosamente nei prossimo anni. Ciò si ripercuote sul nostro ... Leggi su ilprimatonazionale

