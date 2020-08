Cronaca di Napoli, cerca di entrare in casa della ex: 16enne arrestato (Di domenica 2 agosto 2020) Cronaca di Napoli: un 16enne è finito in manette dopo il suo tentativo di fare irruzione in casa della ex fidanzata sfondando la porta. Con le accuse di atti persecutori, minacce gravi, danneggiamento e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, un 16enne di Napoli è stato arrestato. Ad intervenire sono stati gli agenti dell’Ufficio Prevenzione … Leggi su 2anews

MediasetTgcom24 : Napoli, donna aggredisce un medico a colpi di mozzarelle #napoli - LegaSalvini : ++ MIGRANTI, NAVE DA 700 POSTI PER QUARANTENA IN SICILIA ++ - gennaromigliore : Solidarietà al carabiniere assalito da questi delinquenti. Ora siano condannati i colpevoli della vigliacca aggress… - forestale82 : RT @concentrazione: Cilento, l'ombra della #camorra dietro i rifiuti scoperti dalla Procura - marcod0983 : @GenoveffaReloa1 @FaberVonCastell Com'è successo ai tifosi del Napoli, ecc... -