Cristiano Ronaldo, il messaggio alla Juventus per la prossima stagione (Di domenica 2 agosto 2020) Neppure il tempo di fare festa per il nono scudetto di fila della Juventus, che Cristiano Ronaldo guarda già avanti. L'asso portoghese, in attesa di giocare la sfida di Champions League contro il Lione, ha ripercorso i sue anni in maglia bianconera con un messaggio social su Instagram mettendo in chiaro anche il suo futuro.Cristiano Ronaldo: il messaggio alla Juventuscaption id="attachment 994895" align="alignnone" width="594" Cristiano Ronaldo Juventus (Getty Images)/caption"Sono felice di aver vinto gli ultimi due dei nove scudetti di Serie A della Juventus! Alcune persone penseranno che sia stato facile, ma non lo è stato!", ha scritto ... Leggi su itasportpress

