Crew Dragon, gli astronauti Usa stanno rientrando sulla Terra: splashdown dopo 45 anni Diretta Tv (Di domenica 2 agosto 2020) In volo verso lo spettacolare dopo quasi mezzo secolo grazie a di di: tra poche ore riecco l'evento indimenticabile per chi ha almeno 50 anni e conserva in testa e nel cuore le emozioni degli ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : La @SpaceX #CrewDragon si è sganciata dall'#Iss e si avvia al rientro sulla #Terra. L'ammaraggio è previsto per que… - fainformazione : La diretta del ritorno sulla Terra della Crew Dragon Dopo aver trascorso 62 giorni nello spazio sulla Stazione Spa… - fainfoscienza : La diretta del ritorno sulla Terra della Crew Dragon Dopo aver trascorso 62 giorni nello spazio sulla Stazione Spa… - infoitscienza : Spazio: partita la Crew Dragon, ammaraggio nel Golfo del Messico - infoitscienza : Space X, Crew Dragon si sgancia dalla Iss e fa rotta verso la Terra - Video -