Crema: il sociologo Ferrarotti, 'logica spettacolo e gusto immagine stanno vincendo' (Di domenica 2 agosto 2020) Milano, 2 ago. (Adnkronos) - La vicenda di Crema, dove una donna si è data fuoco e in molti sono rimasti immobili a riprenderla da lontano con il proprio smartphone, racconta una cosa sola, secondo il sociologo e filosofo Franco Ferrarotti: "La logica dello spettacolo sta vincendo sulle altre". E non è un problema nuovo. "Mi fa pensare - dice - a quello che è accaduto una volta allo stadio, quando un uomo colpito da infarto non fu aiutato a uscire dagli spalti perché tutti erano intenti a vedere la partita. Oppure a chi si ferma in strada per fotografare gli incidenti. Anche nel caso di ieri - spiega in un'intervista all'Adnkronos - siamo in una situazione in cui prevale il gusto dell'immagine, il gusto ... Leggi su liberoquotidiano

