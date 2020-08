Crema: il sociologo Ferrarotti, 'logica spettacolo e gusto immagine stanno vincendo' (2) (Di domenica 2 agosto 2020) (Adnkronos) - Oggi, spiega, "conta solo ciò che puoi vedere. La logica dello spettacolo, dell'audiovisivo, temo stia vincendo sulla logica della lettura e dell'esperienza: c'è difficoltà a distinguere tra la realtà e la realtà virtuale. L'immagine sta vincendo sull'emozione e sui valori umani, come aiutare chi è in pericolo". Il potere dell'immagine, sottolinea ancora Ferrarotti, "è in effetti ipnotico. C'è un gusto di immortalare l'inusitato e la nostra esistenza ha valore ormai solo se la si fotografa, se si dà un'immagine di sé". Basta pensare, ragiona ancora, "all'importanza che diamo a chi lavora nei media, nello spettacolo. La ... Leggi su liberoquotidiano

