Crema, donna si dà fuoco e muore mentre i passanti filmano: nessun telefono sequestrato (Di domenica 2 agosto 2020) Crema, 2 agosto 2020 - nessun telefono né filmato è stato sequestrato dagli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica della morte della donna che ieri si è data fuoco in un campo alle porte di ...

VittorioSgarbi : Una donna che si dà fuoco in strada e la gente che la filma con il cellulare. In che baratro siamo sprofondati?… - BrunoVespa : Con quale coraggio gli sciacalli di Crema guarderanno le immagini che hanno girato mentre una povera donna si dava… - Tg1Raiofficial : Choc a #Crema. Una donna si dà fuoco in un campo e i passanti anziché soccorrerla si fermano a filmarla. La sindaca… - Apollo_MX5 : RT @lvoir: 'Dobbiamo farci delle domande serie e urgenti. Cosa siamo diventati?' #Crema, donna si dà fuoco in strada e muore. I passanti la… - letizia_castiel : RT @alesaura: A Crema una donna è morta bruciata mentre gli astanti filmavano. A Milano, io ho chiamato l’ambulanza quando ho trovato accan… -