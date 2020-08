Covid, spiagge e movida: gli italiani in vacanza senza mascherina (Di domenica 2 agosto 2020) L’estate, le ferie, la voglia di svago e di maggiori libertà ci stanno facendo dimenticare le cautele minime di sicurezza. Se si abbassa la guardia, la curva dei contagi può risalire. Ecco perché molti Comuni reintroducono le restrizioni Leggi su corriere

Ultime Notizie dalla rete : Covid spiagge Covid, spiagge e movida: gli italiani in vacanza senza mascherina Corriere della Sera Coronavirus, altri positivi: oltre al bagnino di Sabaudia, un indiano e un uomo di Sermoneta

Sono tre nelle uiltime 24 ore i casi di coronavirus registrati ancora in provincia di Latina, al momento tutti trattati a domicilio. I contagi sono distribuiti nel comune di Sabaudia (2) e nel comune ...

Volontari raccolgono 200 Kg di rifiuti tra le isole dell'Arcipelago de La Maddalena

Una giornata diversa, una giornata insieme agli amici e ai propri familiari con l’obbiettivo di fare qualcosa di utile per il mare: è stato un successo la raccolta rifiuti promossa dagli organizzatori ...

