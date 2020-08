Covid, a Berlino un milione di negazionisti no Mask in piazza. Ma era il gay Pride del 1999 (Di domenica 2 agosto 2020) I negazionisti scendono in piazza a Berlino, ma non erano un milione di persone, bensì 15 mila. Già, le foto che ribalzano da un social all’altro in realtà sono scatti del 1999 (quella in copertina è quella reale invece) e la manifestazione è il Gay Pride e non quella di ieri in Germania. Un’iniziativa dei “no Mask”, una nuova ramificazione dei complottasti e negazionalisti che negano che esista o sia mai esistito il Covid-19. Persone che protestano con le norme imposte in Germania per limitare i contagi. Come detto in tanti post che circolano in queste ore raccontano di un oceano di persone. Ma si tratta dell’ennesima bufala, un’altra fake news. L'articolo proviene da Nuova ... Leggi su nuovasocieta

serracchiani : A #Berlino ci sono incoscienti che stuzzicano il mostro del #Covid_19 Marciano contro se stessi, contro la ragione,… - repubblica : Berlino, negazionisti in piazza a migliaia contro le restrizioni anti-Covid: la polizia scioglie il corteo [dal nos… - repubblica : Berlino, negazionisiti in piazza a migliaia (con poche mascherine) contro le restrizioni anti-Covid - zazoomblog : Covid a Berlino un milione di negazionisti no Mask in piazza. Ma era il gay Pride del 1999 - #Covid #Berlino… - Frederi39607607 : RT @CesareSacchetti: Una marea umana ha invaso Berlino. Sono cittadini che gridavano contro le misure Covid. Sono cittadini che hanno capit… -