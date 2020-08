Covid, a Bergamo 8 nuovi casi In Lombardia +38 e 13 decessi (Di domenica 2 agosto 2020) Il report giornaliero aggiornato dello sviluppo del Covid-19 nella nostra regione. I dati sono aggiornati a domenica 2 agosto. Leggi su ecodibergamo

