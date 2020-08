Covid-19, il nuovo bollettino medico: 239 contagiati e 8 deceduti (Di domenica 2 agosto 2020) Covid-19, ecco i dati aggiornati. Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico: 239 contagiati 8 morti 231 guariti Seguono a breve ulteriori aggiornamenti. L'articolo Covid-19, il nuovo bollettino medico: 239 contagiati e 8 deceduti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

