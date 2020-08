Covid-19: chiusa alla stampa la convention repubblicana che incoronerà Trump (Di domenica 2 agosto 2020) Un minimo di saggezza dopo mesi di idiozie di Trump che hanno contribuito ad aumentare contagi e morti: la convention repubblicana di fine agosto che a Charlotte, negli Usa, incoronerà Donald Trump ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Covid chiusa Coronavirus ultime notizie. Usa, quinto giorno di fila con oltre 60mila casi. 200mila i morti in America Latina Il Sole 24 ORE Business news: Kenya, Kenyatta estende coprifuoco di un altro mese contro aumento contagi Covid-19

Nairobi, 02 ago 06:00 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Kenya, Uhuru Kenyatta, ha esteso di altri 30 giorni il coprifuoco disposto nel tentativo di frenare la propagazione dei contagi da coronaviru ...

"Improbabile seconda ondata". E l'immunologo smonta lo stato di emergenza

L’immuno-infettivologo Francesco Le Foche sembra escludere la possibilità di una seconda ondata di coronavirus, anche perché, ormai, abbiamo fatto una certa esperienza. Seguendo le tre regole fondamen ...

