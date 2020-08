Così Bossetti ora vuole riaprire il caso Yara (Di domenica 2 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, chiede la revisione della sentenza proclamandosi ancora una volta innocente La giustizia lo ha condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, con sentenza definitiva della Corte di Cassazione in data 12 ottobre 2018, ma Massimo Bossetti continua a proclamarsi innocente. Lo fa a gran voce, da una cella del carcere di Bollate, certo di non essere coinvolto nella drammatica vicenda che ha spezzato la vita alla giovanissima ginnasta 13enne di Brembate. E oggi, a circa 10 anni dal misfatto, chiede la revisione del processo affidandosi ad un nuovo pool difensivo e reperti che, a detta dei suoi legali, non sarebbero mai stati presi in esame. Il delitto Venerdì 26 novembre 2010, attorno alle ore 17.30, ... Leggi su ilgiornale

BennonsAndreaw : RT @Ribelllion: Un altro capolavoro di Alfano In Italia ,avendo procure agghiaccianti, prendono prima un poveraccio e dopo gli costruiscon… - Ribelllion : Un altro capolavoro di Alfano In Italia ,avendo procure agghiaccianti, prendono prima un poveraccio e dopo gli cos… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Un team di esperti e quel dna sparito: così Bossetti vuole riaprire il caso Yara - LaStampa : I legali: abbiamo lasciato un vestito per tre mesi in un campo e le tracce sono scomparse. Chiesta la revisione del… - LaStampa : I legali: abbiamo lasciato un vestito per tre mesi in un campo e le tracce sono scomparse. Chiesta la revisione del… -