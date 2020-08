Coronavirus, video giornalisti messinesi: "Mettiamo mascherina" (Di domenica 2 agosto 2020) I giornalisti di Messina, nella campagna partita oggi dal sito de La Gazzetta del Sud , hanno deciso di scendere in campo in prima persona, di metterci la faccia, letteralmente, sottolineando l'... Leggi su tg24.sky

È soprattutto nel terribile anno del Covid-19 che la cristianità si stringe attorno a testimonianze come quelle del Perdono di Assisi per rilanciare l’attualità stringente della preghiera e della salv ...

Diciotto giornalisti messinesi hanno lanciato un video in cui invitano ad indossare la mascherina, in questo periodo in cui ancora non siamo del tutto fuori dal rischio di contagi da coronavirus.

