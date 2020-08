Coronavirus, Usa: si chiude un altro mese da incubo (Di domenica 2 agosto 2020) Negli Usa, in relazione alla “partita” che continua a giocarsi contro il Coronavirus, si chiude un altro mese da incubo. Contagi e morti non scendono di quota. Gli Usa chiudono un’altra pessima e amara settimana. Un weekend a conclusione di un mese che potremmo definire esattamente da incubo. L’argomento è sempre lo stesso: il Coronavirus. Una pandemia da Covid-19 che, soprattutto gli Stati Uniti d’America, non arresta il suo corso. Sul finire di questa ultima settimana di luglio si sono registrati altri oltre 60.000 casi. Negli ultimi cinque giorni non si è mai scesi sotto la soglia dei 60 mila contagi. Infatti, secondo quanto riportato dall’attento lavoro della John Hopkins University, nelle ... Leggi su bloglive

petergomezblog : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa” - petergomezblog : Coronavirus, altri 1.525 contagi in Spagna e 870 in Germania. Gli Usa sfiorano i 4,5 milioni di infezioni. Messico… - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - DJaRc : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 148,490 ????BRA: 85,385 ????GBR: 45,677 ????MEX: 42,645 ????ITA: 35,097 ????IND: 31,406 ????FRA: 30… - giuloc : Il New York Times elogia l’Italia: “Da epicentro dell’incubo coronavirus a modello che dà una lezione anche gli Usa… -