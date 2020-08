Coronavirus, ultime notizie – Nel Regno Unito il premier Johnson pensa a un lockdown per ultracinquantenni. In India positivo il ministro dell’Interno (Di domenica 2 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (1° agosto 2020)Sale a 17.853.948 il bilancio dei contagi da Coronavirus registrati nel mondo. Stando ai dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito: per il quinto giorno di fila, negli Usa si sono registrati più di 60 mila nuovi casi. In tutto, i contagi da Covid-19 nel Paese sono 4.620.502. Sono 154.449, invece, le vittime. Segue il Brasile, Paese più colpito del Sudamerica, che ha ... Leggi su open.online

C’è un altro caso collegato al cluster del Mugello e un totale di 9 nuovi positivi rilevati da ieri: queste le ultime notizie sul coronavirus in Toscana secondo il bollettino regionale di oggi, domeni ...

"Non rispetta le norme anti-covid", a Palermo chiusa per 5 giorni la discoteca Country

