Coronavirus, ultime notizie: in Italia 239 nuovi casi e 8 vittime (tutte in Lombardia) (Di domenica 2 agosto 2020) Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 43.269 (per un totale di 6.916.765): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 52.883 Leggi su ilsole24ore

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - StreetNews24 : Calano i contagi rispetto a ieri. La Lombardia oggi è l'unica regione con decessi. Il bilancio dell'emergenza - infoitinterno : Coronavirus. In Sicilia il 2 agosto nelle ultime 24 ore si registrano 7 nuovi contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: 238 nuovi positivi, 8 morti Fanpage.it COVID-19, Bollettino Italia: ecco i dati del 2 agosto

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 43.269 tamponi e individuati 239 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.456, 1 in meno ...

Coronavirus: 7 nuovi casi in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - In Trentino sono 4 i positivi su 939 tamponi effettuati. Ben 3 infettati sono minorenni. Il contagio si è manifestato con sintomi in un solo soggetto, mentre negli altri 3 è ...

La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 43.269 tamponi e individuati 239 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi sono 12.456, 1 in meno ...(ANSA) - BOLZANO, 02 AGO - In Trentino sono 4 i positivi su 939 tamponi effettuati. Ben 3 infettati sono minorenni. Il contagio si è manifestato con sintomi in un solo soggetto, mentre negli altri 3 è ...