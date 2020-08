Coronavirus, ultime notizie: in Italia 239 nuovi casi e 8 vittime (tutte in Lombardia) (Di domenica 2 agosto 2020) Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 43.269 (per un totale di 6.916.765): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 52.883 Leggi su ilsole24ore

