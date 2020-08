Coronavirus, Stati Uniti: quinto giorno consecutivo con oltre 60 mila nuovi casi (Di domenica 2 agosto 2020) Negli Stati Uniti il Covid-19 non arresta la sua corsa. La Johns Hopkins University ha registrato dati allarmanti È il quinto giorno consecutivo, lo hanno dichiarato i nuovi dati registrati dalla Johns Hopkins University: sono Stati registrati oltre 60 mila nuovi casi di contagio negli Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore, infatti, i contagiati sono … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - rtl1025 : ?? Continua la risalita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumenta… - borghi_claudio : Gli Stati Uniti, devastati dalla disastrosa gestione del Coronavirus, hanno al momento 40mila morti in meno rispett… - Notiziedi_it : Stati Uniti, Twitter blocca il figlio di Trump: “Fa disinformazione sul coronavirus”. Video rimosso anche da Fb e Y… - zazoomblog : Coronavirus negli Stati Uniti più di 60mila casi in 24 ore. Per la prima volta non ci saranno giornalisti alla conv… -