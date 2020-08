Coronavirus, stabilimenti chiusi a Sabaudia: ‘Caso indice persona che rientrava dalla Spagna’ (Di domenica 2 agosto 2020) A Sabaudia sta proseguendo il contact tracing sui contatti del bagnino risultato positivo al Coronavirus. Come fa sapere l’Unità di Crisi della Regione Lazio, probabilmente il caso indice è una persona rientrata dalla Spagna. Leggi anche: Coronavirus Latina, positivi 5 amici del bagnino: in corso le indagini della Asl Intanto, l’Asl di Latina ha fatto un appello per rintracciare tutte le persone che hanno avuto un contatto con i casi risultati positivi: ‘In via precauzionale, si chiede agli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia “Il Gabbiano” nei giorni che vanno dal 26 fino al 30 luglio compresi, come a coloro che hanno frequentato la discoteca di Latina “l’Ombellico” nella serata del 28 luglio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

