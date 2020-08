Coronavirus, Spallanzani: al via la sperimentazione del vaccino sui primi volontari (Di domenica 2 agosto 2020) Lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona sono pronti per la sperimentazione sui primi volontari del candidato vaccino. Si tratta di un vaccino contro il Covid-19 tutto italiano, prodotto da Reithera. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. ‘Una bella notizia: si avvia, presso lo Spallanzani di Roma e il Policlinico Rossi di Verona, la sperimentazione sui primi volontari del candidato vaccino tutto italiano contro il Covid prodotto da Reithera. I ricercatori del nostro Paese sono al lavoro senza sosta per vincere la sfida al virus‘ – dichiara Speranza. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

